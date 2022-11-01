Китай ввел в строй более 2,3 тыс. км железнодорожных линий в январе-сентябре

Китай за три квартала 2022 года ввел в эксплуатацию 2,381 тыс. километров железнодорожных линий, из них почти 1,2 тыс. км составили высокоскоростные железные дороги, сообщила China State Railway Group.
Объем инвестиций в основные фонды в железнодорожном секторе страны составил 475 млрд юаней ($66,19 млрд), сообщает агентство "Синьхуа".
По данным министерства транспорта КНР, в текущем году в стране планируется построить более 3,3 тыс. км ж/д линий.
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