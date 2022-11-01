СГБ Азербайджана задержала первого замминистра культуры Азербайджана

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала первого заместителя министра культуры страны Эльнура Алиева, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на азербайджанские СМИ.
По информации изданий, задержание Алиева произошло во вторник в ходе специальной операции, проводимой СГБ в министерстве культуры.
Алиев был назначен первым заместителем министра культуры Азербайджана в 2021 году. Он также занимал должность председателя попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви.
В 2020 году СГБ Азербайджана уже проводила специальную операцию в Минкультуры страны, по результатам которой был задержан замминистра культуры Рафиг Байрамов.
Р.Керимов
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