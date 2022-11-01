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Происшествия 01.11.2022 14:22

СГБ Азербайджана задержала первого замминистра культуры Азербайджана

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала первого заместителя министра культуры страны Эльнура Алиева, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на азербайджанские СМИ.

По информации изданий, задержание Алиева произошло во вторник в ходе специальной операции, проводимой СГБ в министерстве культуры.

Алиев был назначен первым заместителем министра культуры Азербайджана в 2021 году. Он также занимал должность председателя попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви.

В 2020 году СГБ Азербайджана уже проводила специальную операцию в Минкультуры страны, по результатам которой был задержан замминистра культуры Рафиг Байрамов.

Р.Керимов

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Тэги: СГБ, МИНКУЛЬТУРЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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