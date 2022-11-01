Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку

Четырнадцать российских предприятий примут участие в специализированной выставке сельскохозяйственной техники «Российско-Азербайджанский День поля», которая открывается 3 ноября 2022 года в Баку.
Россию готовятся представлять такие крупные игроки, как «Ростсельмаш», «Клевер», «Волжский комбайновый завод» (АГРОМАШ), «Мельинвест», ООО«Трактор» (УРАЛЕЦ), АО«Кузембетьевский РМЗ», ООО«Сальсксельмаш», ООО«АгроПоставка», OOO«Южно-Уральский Весовой Завод» и другие.
Экспозиция выставки составит более 500 кв. м. Посетители смогут увидеть новые российские разработки и уже ставшие популярными модели сельхозтехники: гусеничный трактор «АГРОМАШ 90ТГ», мини-трактор УРАЛЕЦ, пресс-подборщик тюковый Tukan, зерно-перерабатывающий комплекс ЗМП-ПСМ, пневмосортировальную машину, зернодробилку, норию зерновую, фронтальный погрузчик с ковшом, опрыскиватель ОПСВ-2200К, аэрофотосъемочный комплекс нового поколения Geoscan Gemini, промышленные весы и многое другое.
Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Торгово-промышленной палаты России, Торгового представительства РФ в Азербайджане и Ассоциации «Росспецмаш». Оператором выставки выступает АО«ЭКСПОЦЕНТР».
Выставка «Российско-Азербайджанский день поля» станет одним из важных событий в сфере АПК Азербайджанской Республики. Приглашение посетить выставку и принять участие в ее работе получили все ведущие сельхозпроизводители, импортеры и дилеры сельхозтехники, лизинговые компании, а также фермеры и предприниматели республики.
Для Азербайджана сельское хозяйство – одна из важных отраслей экономики, развитие которой является приоритетом для правительства страны. В отрасли занято более 36% рабочей силы страны; однако ее доля в ВВП – около 7%. Страна имеет хороший потенциал для наращивания объемов производства сельхозпродукции и экспорта ее за рубеж. Азербайджан располагает девятью из одиннадцати существующих климатических зон. Сельхозпроизводство в каждой из них предъявляет свои требования к технике и оборудованию, которые российские сельхозмашиностроители учитывают при производстве и поставке машин в страну.
Российские предприятия за последние годы наращивали инвестиции в расширение и модернизацию производственных мощностей, в разработку и выпуск новых моделей техники благодаря комплексу мер господдержки, направленному на стимулирование производства, субсидирование НИОКР.
Россия, являясь одним из основных ключевых партнеров Азербайджана, готова расширить поставки техники и оборудования для сельского хозяйства страны, что позволит ее азербайджанским партнерам увеличить эффективность АПК, повысить урожайность и сократить потери.
Выставка «Российско-Азербайджанский день поля» в течение двух дней (3-4 ноября 2022 г.) станет площадкой для демонстрации возможностей российских машиностроителей для решения задач сельхозпроизводителей Азербайджана. Она позволит азербайджанским аграриям познакомиться с современной российской техникой и технологиями ведения сельского хозяйства, учитывающими особенности климата и агрофона страны, лично встретиться и обсудить технические характеристики и спецификации, получить выгодные условия на закупку.
Помимо экспозиции выставка будет наполнена насыщенной деловой программой, участие в которой примут официальные представители министерств, ведомств, профильных ассоциаций, лизинговых компаний и банковский структур обеих стран. Главными темами для обсуждения станут вопросы развития российско-азербайджанского сотрудничества в сельском хозяйстве, обновления парка сельскохозяйственной техники Азербайджана, участия российских производителей в лизинговых программах, программах государственной поддержки азербайджанских сельхозпроизводителей и др.
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля» играет важную роль в укреплении и расширении сложившегося российско-азербайджанского сотрудничества и двусторонней торговли в области сельского хозяйства, продвижении российского экспорта высокотехнологичной сельхозтехники на рынок Южно-Кавказского региона.
Приглашаем посетить выставку «Российско-Азербайджанский День поля» 3-4ноября 2022 года на открытой площадке «Астраханского делового центра» в Баку!
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