Саудовская Аравия хочет привлечь австралийский бизнес к развитию горнодобычи в стране

Саудовская Аравия хочет привлечь австралийские горнодобывающие компании к развитию этого сектора в стране с целью диверсификации экономики в текущем десятилетии.

По словам министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандара Альхорайефа, совокупная стоимость минеральных ресурсов в недрах королевства, включая медь, цинк, фосфаты и золото, оценивается в $1,3 трлн.

Саудовские инвесторы заинтересованы в секторе горнодобычи, но стране не хватает опыта в этом деле, и "необходимо заручиться партнерами, которые понимают сектор довольно хорошо и знают, как использовать эти ресурсы", заявил Альхорайеф в интервью агентству Bloomberg.

"Мы надеемся, что австралийский бизнес будет заинтересован в том, чтобы приехать (в Саудовскую Аравию - ИФ), заняться разведочными работами и приступить к добыче", - добавил также министр, находящийся на этой неделе в Австралии с целью участия в ежегодной конференции International Mining and Resources Conference.

Альхорайеф отметил, что уже провел встречи с представителями нескольких добывающих компаний Австралии, но надеется, что ему в ходе конференции также удастся встретиться с более крупными игроками в отрасли, в числе которых BHP Group Ltd и Rio Tinto Plc.

Саудовская Аравия ранее разработала стратегию Vision 2030, в рамках которой намерена снизить нефтезависимость и провести диверсификацию экономики. Среди прочего стратегия предполагает развитие горнодобывающего сектора, стоимость чего составит, по оценкам властей, $170 млрд. Из этой суммы порядка 60%, как ожидается, поступит от частных компаний, оставшаяся часть - от государственных предприятий, сказал Альхорайеф.

На данный момент ведущей компанией в горнодобывающей промышленности Саудовской Аравии является государственная Saudi Arabian Mining Co. (Maaden). Компания в основном сосредоточена на металлах для производства аккумуляторов - лития и никеля. В прошлом году Maaden заявляла, что намерена потратить "огромное количество денег" на разведывание этих металлов.

Между тем, по мнению Альхорайефа, королевству следует адаптировать именно австралийскую модель развития горнодобычи, при которой создаются благоприятные условия для появления небольших частных компаний, занимающихся разработкой рискованных месторождений на ранних этапах. "Мы полагаем, что это довольно подходящая модель для Саудовской Аравии, потому что у нас есть много молодых предпринимателей, которые, я уверен, будут заинтересованы в секторе", - сказал министр.