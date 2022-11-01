Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы в 2023г превысят 212 млн манатов

Доходы и расходы бездефицитного бюджета Фонда страхования от безработицы на 2023 год прогнозируются на уровне 212 млн 668,3 тыс. манатов, что на 17,3% превысит плановый показатель на 2022 год.

Такие данные приведены в заключении Счетной палаты по проекту бюджета фонда на 2023 год, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В структуре доходов в 2023 году поступления в виде страховых взносов от безработицы составят 159 млн 576,1 тыс. манатов (75% доходов Фонда), неиспользованные средства Фонда на конец предыдущего года - 53 млн 32,2 тыс. манатов (24,9%).

В том числе поступления от частного сектора составят 144 млн 708,1 млн манатов (+12,6 млн манатов от показателя 2022 года).

По оценкам палаты потенциал фонда позволяет аккумулировать больше средств, так как по итогам 2022 года фактические поступления ожидаются на уровне 229,9 млн манатов

В структуре расходов в 2023 году основная часть (41%) придется на средства, выделяемые на организацию мероприятий по самозанятости – 87,5 млн манатов (+11,4 млн манатов от показателя 2022г), 44,7 млн манатов – на содержание аппарата Государственного агентства занятости и его местных органов, Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты, 35 млн манатов - софинансирование деятельности Агентства «DOST» по организации услуг в социальной сфере, 22 млн манатов - профессиональное обучение и организация дополнительного образования, 11 млн манатов - страховая выплата по безработице (в 2,2 раза больше, чем в 2021 году и на 34,1% больше ожидаемого показателя 2022 года).

Совокупные расходы на обеспечение занятости населения в 2023 году составят 133 млн манатов, что на 53,8 млн манатов или 67,9% больше показателя 2021 года и на 25,4 млн манатов или на 23,6% больше прогноза 2022 года.

Х.Насирзаде