ГФСЗ в 2023г увеличит пенсионные платежи населению на 12% - Счетпалата

Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) в 2023 году составят 6 млрд 264 млн манатов, что на 11,7% выше планового показателя на 2022 год и на 7,4% выше показателя, ожидаемого по итогам текущего года.
Такие цифры приведены в заключении Счетной палаты по проекту бюджета ГФСЗ, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно прогнозу, доходы ГФСЗ в следующем году будут сформированы за счет поступлений по обязательному социальному страхованию в размере 4 млрд 783,6 млн манатов (рост на 4,2%), за счет трансфертов из госбюджета в размере 1 млрд 467,8 млн манатов (рост на 19,1%) и прочих поступлений в 12,6 млн манатов (рост на 5%).
Счетпалата также отмечает, что поступления по обязательному социальному страхованию в размере 4 млрд 783,6 млн манатов будут сформированы: за счет бюджетных организаций (1 млрд 781.1 млн манатов), частных организаций (3 млрд манатов), физических лиц занимающихся предпринимательской деятельностью (60 млн манатов).
Согласно прогнозу, в 2023 году на выплаты населению будет направлено 6 млрд 77,6 млн манатов, что на 11,9% больше чем в 2022 году.
Из них выплаты по трудовым пенсиям составят 5 млрд 907,2 млн манатов (рост на 12,4%), на пособия - 170,4 млн манатов (спад на 2,2%).
Б.Рустамбеков
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