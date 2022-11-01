Нефть ускорила рост

Цены на нефть усилили подъем днем во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии.
Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:38 подорожали на $1,55 (1,67%) - до $94,36 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,35 (1,56%) - до $87,88 за баррель.
Накануне Brent снизилась в цене не 1%, WTI - на 1,6%.
Поддержку нефти во вторник оказывает ослабление доллара, которое делает цены на сырьевые товары более привлекательными для инвесторов. Долларовый индекс, показывающий динамику американской валюты к шести основным мировым валютам, в ходе торгов опустился на 0,6%.
"Нефть перешла к росту на фоне снижения курса доллара, а также роста мировых фондовых рынков в преддверии заседания Федрезерва", - отметила аналитик CMC Markets Тина Тенг.
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