Японию беспокоят перспективы снабжения газом с 2023 года

Власти Японии на фоне глобального энергетического кризиса тревожит возможная ситуация с импортом газа на перспективу, начиная с 2023 года, заявил президент национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC Тэцухиро Хосоно.
"В то время как Япония может пережить эту зиму с текущим снабжением газом, благодаря снижению потребления и значительным поставкам сжиженного природного газа, следующий год - это совсем другая история, сказал руководитель JOGMEC Тэцухиро Хосоно", - передает Bloomberg.
"Японию очень тревожит баланс между спросом и предложением на газ, который трудно предсказать", - приводит агентство его слова, сказанные на нефтегазовой конференции Adipec в Абу-Даби.
По его словам, на ситуацию могут повлиять действия России и возможное восстановление спроса Китая на сжиженный природный газ.
Bloomberg отмечает, что во вторник власти Японии обратились с призывом к домохозяйствам и коммерческим структурам сберегать электричество как можно больше в этот зимний сезон.
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