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Дальнее зарубежье 01.11.2022 17:02

Британия более не может быть магнитом для экономических мигрантов, нужны радикальные меры

Британский министр по делам миграции Роберт Джеррик считает необходимым предпринять более радикальные меры для того, чтобы сдержать приток нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться в Великобританию с территории Франции.

"Нам надо рассмотреть более радикальные меры, чтобы удержать людей от намерений перебраться в Великобританию, - сказал он во вторник в эфире Би-би-си. - Нам надо убедиться, что наши законы работают, что экономические мигранты возвращаются домой".

"Великобритания не может продолжать быть магнитом для экономических мигрантов", - отметил он.

Согласно данным британских властей, с начала этого года попытки перебраться в Великобританию через Ла-Манш предприняли не менее 4 тыс. человек.

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