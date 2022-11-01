РФ начала своповые поставки нефтепродуктов в Иран, номенклатура будет расширена - Новак

РФ начала своповые поставки нефтепродуктов в Иран, номенклатура будет расширена, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам межправительственной комиссии двух стран в Грозном.

"Уже начаты своповые поставки нефтепродуктов, и мы договорились о расширении номенклатуры", - сказал он.