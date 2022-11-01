Эрдоган намерен вскоре обсудить с Путиным и Зеленским «зерновую сделку»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с коллегами из РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским ряд тем, включая ситуацию вокруг "зерновой сделки", заявил во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Президент Турции в ближайшие дни проведет переговоры с коллегами из Украины и РФ, в том числе по "зерновой сделке"", - приводит "Анадолу" слова министра.
В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции.
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