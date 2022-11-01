Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

31.10 $/bbl +/- WTI 86.53 -1.37 Brent 94.83 -0.94

Регион 01.11.2022 15:56

Эрдоган намерен вскоре обсудить с Путиным и Зеленским «зерновую сделку»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с коллегами из РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским ряд тем, включая ситуацию вокруг "зерновой сделки", заявил во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Президент Турции в ближайшие дни проведет переговоры с коллегами из Украины и РФ, в том числе по "зерновой сделке"", - приводит "Анадолу" слова министра.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az