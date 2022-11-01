Apple Pay теперь в Yelo Bank!

Yelo Bank продолжает внедрять инновационныеновшествадля своих клиентов. На этот раз банк сделал доступным бесконтактный способ оплаты Apple Pay для обладателейпластиковыхкарт. Для этого им достаточно поднести свой смартфон iPhone, планшет Apple Watch или iPad к платежному терминалу. Платежи с помощью Apple Pay можно совершать в любом маркете, аптеке, такси, кафе, ресторанах, розничных магазинах и во многих других местах, гдеприсутствуетзнак бесконтактной оплаты.
Основным преимуществом Apple Pay является его безопасность и конфиденциальность. Каждая транзакция, совершенная этим методом, надежно защищена, так как пользователь должен подтвердить платеж с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства. Информация о карте, добавленная в Apple Pay, не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого, карте присваивается уникальный регистрационный номер устройства, который затем шифруется и надежно хранится на сертифицированном чипе устройства «Secure Element», который соответствует высоким стандартам.
Активировать карту Yelo в Apple Pay очень просто:
· Войдите в мобильное приложение Yelo и выберите нужную карту
· Следуйте инструкциям по добавлению в Apple Wallet.
Когда вы завершите процесс, вы сможете использовать выбранную карту для платежей Apple Pay через устройства iPhone, Apple Watch, iPad и Mac.
Обладатели карт Yelo, подключенные к сервису Apple Pay, смогут по-прежнему пользоваться кэшбэк-бонусами и скидками, предлагаемыми Банком. Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: https://bit.ly/yaplpay. Скачать мобильное приложениеYeloможно тут:https://bit.ly/ylapple
Есть дополнительные вопросы о банковских услугах, в том числе про конвертер валют? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.
YeloBank –Яркий Банкинг!
В Карабахе и В.Зангезуре в октябре очищено от мин и боеприпасов около 3,25 тыс. га - ANAMA
Баку и Берлин обсудили двусторонние отношения и вопросы региональной безопасности
Баку и Бухарест подписали план действий до 2025г по сотрудничеству в области труда и соцзащиты
Marathon Petroleum в III кв. увеличила чистую прибыль в 6,5 раз, скорр. показатель и выручка - лучше прогноза
Добыча нефти в РФ в октябре составила 9,9 млн б/с
SOCAR осуществила четвертый платеж по процентам держателям новых облигаций на $100 млн
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19
Для бакинского бульвара закупают два поезда
ГФСЗ в 2023г увеличит пенсионные платежи населению на 12% - Счетпалата
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Иран ожидает довести объем товарооборота с Арменией до $3 млрд - Раиси
Эрдоган в разговоре с Путиным призвал к сотрудничеству по "зерновой сделке"
Британия более не может быть магнитом для экономических мигрантов, нужны радикальные меры
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают