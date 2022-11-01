Власти Азербайджана в 2023г продолжат в Карабахе и Восточном Зангезуре реализацию почти 50 проектов

Власти Азербайджана планируют в 2023 году продолжить на освобожденных территориях – в Карабахе и Восточном Зангезуре – реализацию 48 проектов.

Такие данные приведены в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета на 2023 год, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно данным палаты, в 2022 году 16 организациями осуществляется реализация 68 проектов, из которых 20 проектов будут завершены до конца текущего года, еще 48 проектов – продолжены в следующем году.

В 2023 году в госбюджете Азербайджана на восстановление Карабаха и В.Зангезура предусмотрено выделение 3 млрд манатов (+12,4% от плана на 2022 год и +37,7% от факта 2021 года).

Б.Рустамбеков