Для бакинского бульвара закупают два поезда

Управление бакинского бульвара направит около 280 тыс. манатов на закупку двух поездов для организации досуга на территории приморского бульвара. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «ALPHA ENGINEERING AND CONSTRUCTION» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 282тыс. 64,84 маната. Р.Керимов

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