Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

31.10 $/bbl +/- WTI 86.53 -1.37 Brent 94.83 -0.94

Это интересно 01.11.2022 16:12

Для бакинского бульвара закупают два поезда

Управление бакинского бульвара направит около 280 тыс. манатов на закупку двух поездов для организации досуга на территории приморского бульвара.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «ALPHA ENGINEERING AND CONSTRUCTION» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 282тыс. 64,84 маната.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАКУ, БУЛЬВАР, ПОЕЗД


Похожие новости


Глава Азербайджана выделил 10 млн. манат на продолжение реконструкции бакинского бульвара

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az