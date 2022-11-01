В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 60 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 318, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось об 11 случаях.
За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 4 человека (днем ранее летальных исходов от COVID-19 не было зафиксировано). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 948 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 813 тыс. 68 человек (+82 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 302 человека.
За сутки медики провели 2 тыс. 956 тестов на коронавирус против 1 тыс. 20 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 323 тыс. 276 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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