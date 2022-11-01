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Внешняя политика 01.11.2022 16:44

Баку и Бухарест подписали план действий до 2025г по сотрудничеству в области труда и соцзащиты

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и министр труда и социальной солидарности Румынии Мариуш-Константин Будей по итогам переговоров в Баку подписали План действий на 2023-2024гг по сотрудничеству в области труда и социальной защиты.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минтруда, документ также включает создание и организацию деятельности совместной рабочей группы экспертов для оценки перспектив внедрения модели центров DOST в Румынии.

План включает проведение двусторонних консультаций в области мониторинга и прогнозирования рынка труда, программ активной занятости, повышения квалификации инспекторов труда, борьбы с неформальной занятостью, развития пенсионного обеспечения и социальных выплат, социальных услуг, инвалидности и реабилитации и других направлениях.

Х.Насирзаде

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Тэги: РУМЫНИЯ, МИНТРУД, СОТРУДНИЧЕСТВО

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