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Внешняя политика 01.11.2022 17:00

Баку и Берлин обсудили двусторонние отношения и вопросы региональной безопасности

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев во вторник сообщил, что обсудил на встрече с госминистром в МИД ФРГ Тобиасом Линднером азербайджано-германские отношения и вопросы региональной безопасности.

«Встретился с государственным министром в МИД ФРГ Тобиасом Линднером для обсуждения азербайджано-германских отношений и вопросов региональной безопасности», - написал Агаев в твиттере.

Р.Керимов

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОСОЛ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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