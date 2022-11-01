Баку и Берлин обсудили двусторонние отношения и вопросы региональной безопасности

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев во вторник сообщил, что обсудил на встрече с госминистром в МИД ФРГ Тобиасом Линднером азербайджано-германские отношения и вопросы региональной безопасности.

«Встретился с государственным министром в МИД ФРГ Тобиасом Линднером для обсуждения азербайджано-германских отношений и вопросов региональной безопасности», - написал Агаев в твиттере.

Р.Керимов