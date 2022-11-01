Золото дорожает на 1% после снижения по итогам седьмого месяца подряд

Цены на золото активно растут в ходе торгов во вторник благодаря ослаблению курса доллара.
Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 15:39 мск поднимаются на 0,96% - до $1656,40 за тройскую унцию. Котировки снизились по итогам октября, впервые с 1982 года завершив в минусе седьмой месяц кряду, пишет MarketWatch.
Серебро с поставкой в декабре подскочило в цене 4,5% и стоит $19,97 за унцию.
Цены на палладий взлетели на 5,4%, до $1931 за унцию, платина подорожала на 3%, до $958,3 за унцию.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) упал в ходе торгов на 0,7%.
Рынок ждет итогов ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится вечером в среду. Как ожидается, по его итогам ключевая процентная ставка будет снова повышена на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Основное внимание участников рынка будет сфокусировано на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения денежно-кредитной политики банка.
"Золото начало этот месяц на отметке $1633 за унцию, что близко к минимумам сентября и октября, однако затем прибавило примерно 1%. Мы наблюдали похожую динамику месяц назад, и такая активность покупателей может означать разворот в сторону роста, - написал старший рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич. - Однако в сложившихся условиях лучше дождаться, пока цена превысит $1700, что станет подтверждением перехода к "бычьему" тренду".
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