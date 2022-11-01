Добыча нефти в РФ в октябре составила 9,9 млн б/с

Добыча нефти Россией в октябре составила 9,9 млн б/с, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"9,9 млн б/с", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Новак заявлял, что в ноябре добыча сохранится на уровне 9,9 млн б/с, а динамика в декабре будет зависеть от действия европейских санкций, вступающих в силу 5 декабря.
Прежде вице-премьер отмечал, что добыча нефти в России стабилизировалась, находится на уровне 9,9 млн б/с.
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