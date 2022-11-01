Правительство Украины уволило Витренко с должности главы Нафтогаза

Кабинет министров Украины уволил Юрия Витренко с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

"Кабмин уволил Юрия Витренко. Новым главой "Нафтогаза", скорее всего, станет Алексей Чернышев, министр регионального развития", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Витренко был назначен на должность главы правления "Нафтогаза" с 29 апреля 2021 года вместо Андрея Коболева сроком на один год. Впоследствии он был переназначен еще на один год - с 30 апреля 2022 года до 29 апреля 2023 года.