Правительство Украины уволило Витренко с должности главы Нафтогаза

Кабинет министров Украины уволил Юрия Витренко с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
"Кабмин уволил Юрия Витренко. Новым главой "Нафтогаза", скорее всего, станет Алексей Чернышев, министр регионального развития", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.
Витренко был назначен на должность главы правления "Нафтогаза" с 29 апреля 2021 года вместо Андрея Коболева сроком на один год. Впоследствии он был переназначен еще на один год - с 30 апреля 2022 года до 29 апреля 2023 года.
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