Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости создания "атмосферы сотрудничества" для разрешения ситуации с "зерновой сделкой", сообщает агентство "Анадолу".
"Эрдоган в беседе с Путиным выразил уверенность в формировании атмосферы сотрудничества по урегулированию вопроса поставок зерна", - указано в сообщении агентства.
Согласно сообщению "Анадолу", Эрдоган также отметил, что решение этого вопроса поспособствовало бы "шагам для возвращения к переговорам между Москвой и Киевом" по украинскому кризису в целом.
"Президент Турции в беседе с российским коллегой отметил, что конструктивный подход к вопросу, связанному с зерном, окажет стимулирующее воздействие на возвращение к диалогу (по украинскому кризису - ИФ)", - пишет агентство.
Ранее в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия России в "зерновой сделке".
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