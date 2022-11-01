Иран ожидает довести объем товарооборота с Арменией до $3 млрд - Раиси

Иран намерен довести объем товарооборота с Арменией до $3 млрд, заявил президент Исламской республики Ибрахим Раиси.
"В течение последних месяцев в торгово-экономических отношениях с Арменией мы достигли роста на 43%, но цель - довести объем товарооборота до $3 млрд. Эта цель обязательно будет достигнута", - сказал Раиси на совместном с премьером Армении Николом Пашиняном брифинге в Тегеране во вторник, сообщает пресс-служба армянского правительства.
Пашинян со своей стороны заявил, что необходимо конкретизировать армяно-иранский диалог в сфере сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, инфраструктуры, управления водными ресурсами, и пригласил президента Ирана в Ереван.
Он сообщил также, что Армения и Иран подписали меморандум о продлении программы "Газ в обмен на электричество".
В пресс-службе правительства отметили, что меморандум о продлении программы, в рамках которой Иран получает электроэнергию в обмен на поставляемый природный газ, подписали в Тегеране министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян и замминистра нефти Ирана, директор национальной газовой компании Маджид Чегени.
Алиев принял участие церемонии открытия 31-го саммита ЛАГ
Армения готова признать Карабах частью Азербайджана - источник
Путин и Эрдоган обсудили трехстороннюю встречу лидеров России, Азербайджана и Армении
Экспорт нефти из РФ этой зимой сократится на 500 тыс. - 1 млн б/с, считает глава Vitol
Poseidon выкупит оставшиеся акции инвесткомпании Atlas, оценивает ее в $10,9 млрд
Азербайджана разоблачила НВФ созданное под контролем спецслужб Ирана
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Держатели карты Birbank заработали в октябре 2,6 млн манатов кешбэка
Состоялось мероприятие «Yelo Stars» с участием сотрудников банка
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают