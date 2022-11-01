Иран ожидает довести объем товарооборота с Арменией до $3 млрд - Раиси

Иран намерен довести объем товарооборота с Арменией до $3 млрд, заявил президент Исламской республики Ибрахим Раиси.

"В течение последних месяцев в торгово-экономических отношениях с Арменией мы достигли роста на 43%, но цель - довести объем товарооборота до $3 млрд. Эта цель обязательно будет достигнута", - сказал Раиси на совместном с премьером Армении Николом Пашиняном брифинге в Тегеране во вторник, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Пашинян со своей стороны заявил, что необходимо конкретизировать армяно-иранский диалог в сфере сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, инфраструктуры, управления водными ресурсами, и пригласил президента Ирана в Ереван.

Он сообщил также, что Армения и Иран подписали меморандум о продлении программы "Газ в обмен на электричество".

В пресс-службе правительства отметили, что меморандум о продлении программы, в рамках которой Иран получает электроэнергию в обмен на поставляемый природный газ, подписали в Тегеране министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян и замминистра нефти Ирана, директор национальной газовой компании Маджид Чегени.