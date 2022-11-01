Культивирование опийного мака в Афганистане выросло на треть по сравнению с прошлым годом - доклад ООН

Выращивание опийного мака в Афганистане в этом году увеличилось на 32% по сравнению с 2021 годом, несмотря на запрет, введенный пришедшим к власти движением "Талибан", следует из опубликованного во вторник доклада Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП).
По подсчетам экспертов Управления, из урожая опийного мака этого года может быть получено 350-380 тонн чистого героина.
В докладе говорится, что доходы крестьян от продажи опиума выросли с $425 млн в прошлом году до $1,4 млрд в 2022 году. А сами посевы опийного мака достигла в этом году 233 тыс. га. Большая их часть по-прежнему сосредоточена на юго-западе Афганистана.
Талибы пришли к власти в Афганистане в августе прошлого года. В апреле этого года группировка запретила выращивание опийного мака.
Однако, как подчеркнула исполнительный директор УНП Гада Вали, "антинаркотические операции вокруг Афганистана свидетельствуют о том, что поток опиатов продолжается с неослабевающей силой".
По ее словам, "афганские крестьяне попали в ловушку незаконного опийной экономики".
"Международное сообщество должно работать над тем, чтобы удовлетворить острые потребности афганского народа и пресечь деятельность преступных группировок, занимающихся незаконным трафиком героина и причиняющих вред людям по всему миру", - заявила Вали.
На Афганистан приходится порядка 80% поставок опиатов в мире, отмечается в докладе.
Парламент Турции поддержал продление на год пребывание турецких военных в Азербайджане
Более 260 граждан Азербайджана погибли и получили ранения в результате подрыва на минах, установленных Арменией - Алиев
Saipem закрыла сделку по продаже KCA Deutag бизнеса по бурению на суше
Индийская Petronet в 2022г снизит импорт СПГ на 8%, не перенаправляет газ в Европу
Правительство Украины уволило Витренко с должности главы Нафтогаза
СГБ Азербайджана разоблачила НВФ, созданное под контролем спецслужб Ирана
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Держатели карты Birbank заработали в октябре 2,6 млн манатов кешбэка
Состоялось мероприятие «Yelo Stars» с участием сотрудников банка
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают