Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

31.10 $/bbl +/- WTI 86.53 -1.37 Brent 94.83 -0.94

Дальнее зарубежье 01.11.2022 23:39

Культивирование опийного мака в Афганистане выросло на треть по сравнению с прошлым годом - доклад ООН

Выращивание опийного мака в Афганистане в этом году увеличилось на 32% по сравнению с 2021 годом, несмотря на запрет, введенный пришедшим к власти движением "Талибан", следует из опубликованного во вторник доклада Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП).

По подсчетам экспертов Управления, из урожая опийного мака этого года может быть получено 350-380 тонн чистого героина.

В докладе говорится, что доходы крестьян от продажи опиума выросли с $425 млн в прошлом году до $1,4 млрд в 2022 году. А сами посевы опийного мака достигла в этом году 233 тыс. га. Большая их часть по-прежнему сосредоточена на юго-западе Афганистана.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе прошлого года. В апреле этого года группировка запретила выращивание опийного мака.

Однако, как подчеркнула исполнительный директор УНП Гада Вали, "антинаркотические операции вокруг Афганистана свидетельствуют о том, что поток опиатов продолжается с неослабевающей силой".

По ее словам, "афганские крестьяне попали в ловушку незаконного опийной экономики".

"Международное сообщество должно работать над тем, чтобы удовлетворить острые потребности афганского народа и пресечь деятельность преступных группировок, занимающихся незаконным трафиком героина и причиняющих вред людям по всему миру", - заявила Вали.

На Афганистан приходится порядка 80% поставок опиатов в мире, отмечается в докладе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, АФГАНИСТАН, МАК, ОПИЙ


Похожие новости


Узбекистан предложил сформировать международную переговорную группу по Афганистану под эгидой ООН ООН перевела в Афганистан за год $1 млрд для оказания гумпомощи В ООН обеспокоены фактами преследований талибами сотрудниц Организации ООН призывает власти Таджикистана прекратить принудительную депортацию афганцев ООН заявила о необходимости $960 млн на помощь Афганистану В ООН заявили, что не желают изоляции Афганистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az