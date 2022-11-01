Культивирование опийного мака в Афганистане выросло на треть по сравнению с прошлым годом - доклад ООН

Выращивание опийного мака в Афганистане в этом году увеличилось на 32% по сравнению с 2021 годом, несмотря на запрет, введенный пришедшим к власти движением "Талибан", следует из опубликованного во вторник доклада Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП).

По подсчетам экспертов Управления, из урожая опийного мака этого года может быть получено 350-380 тонн чистого героина.

В докладе говорится, что доходы крестьян от продажи опиума выросли с $425 млн в прошлом году до $1,4 млрд в 2022 году. А сами посевы опийного мака достигла в этом году 233 тыс. га. Большая их часть по-прежнему сосредоточена на юго-западе Афганистана.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе прошлого года. В апреле этого года группировка запретила выращивание опийного мака.

Однако, как подчеркнула исполнительный директор УНП Гада Вали, "антинаркотические операции вокруг Афганистана свидетельствуют о том, что поток опиатов продолжается с неослабевающей силой".

По ее словам, "афганские крестьяне попали в ловушку незаконного опийной экономики".

"Международное сообщество должно работать над тем, чтобы удовлетворить острые потребности афганского народа и пресечь деятельность преступных группировок, занимающихся незаконным трафиком героина и причиняющих вред людям по всему миру", - заявила Вали.

На Афганистан приходится порядка 80% поставок опиатов в мире, отмечается в докладе.