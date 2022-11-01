Цены на нефть продолжают расти вечером во вторник на снижении курса доллара и сообщениях о возможном снятии коронавирусных ограничений в Китае в марте.
Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,53 (1,65%) - до $94,34 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,62 (1,87%) - до $88,15 за баррель.
Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,6%.
Поддержку рынку нефти во вторник оказывает ослабление доллара, которое делает цены на сырьевые товары более привлекательными для инвесторов. Долларовый индекс, показывающий динамику американской валюты к шести основным мировым валютам, в ходе торгов опустился на 0,6%.
"Нефть перешла к росту на фоне снижения курса доллара, а также роста мировых фондовых рынков в преддверии заседания Федрезерва", - отметила аналитик CMC Markets Тина Тенг.
Кроме того, инвесторы с оптимизмом восприняли сообщения в китайских СМИ о том, что власти могут начать снимать коронавирусные ограничения в марте. Политика нулевой терпимости к коронавирусу в КНР в этом году негативно влияет на нефтяной рынок из-за снижения спроса со стороны одного из крупнейших потребителей нефти в мире.
Во вторник также вступило в силу решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 2 млн б/с по сравнению с уровнями августа.
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