Путин и Эрдоган обсудили трехстороннюю встречу лидеров России, Азербайджана и Армении

В ходе состоявшегося телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг черноморской "зерновой сделки", сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Проведен подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией достигнутых с участием турецкой стороны договоренностей по вывозу зерна из черноморских портов", - с казано в сообщении.

Обсуждены также итоги прошедшей 31 октября в Сочи трехсторонней встречи президента РФ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.