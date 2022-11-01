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Внешняя политика 01.11.2022 19:44

Путин и Эрдоган обсудили трехстороннюю встречу лидеров России, Азербайджана и Армении

В ходе состоявшегося телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг черноморской "зерновой сделки", сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Проведен подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией достигнутых с участием турецкой стороны договоренностей по вывозу зерна из черноморских портов", - с казано в сообщении.

Обсуждены также итоги прошедшей 31 октября в Сочи трехсторонней встречи президента РФ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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