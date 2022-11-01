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Дальнее зарубежье 01.11.2022 22:58

В ООН надеются на возвращение России в "зерновую сделку"

Приостановка участия России в "зерновой сделке" - временная, ведется работа по ее возобновлению, заявил во вторник заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Я думаю, что это временная мера", - заявил он. Хак снова напомнил, что постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Амир Абдулла продолжает переговоры со всеми тремя странами-участницами сделки в попытке возобновить их полноценное участие в работе центра.

Хак также отметил, что в ООН поддерживают связи с российской стороной.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, ЗЕРНО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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