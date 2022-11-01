Приостановка участия России в "зерновой сделке" - временная, ведется работа по ее возобновлению, заявил во вторник заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Я думаю, что это временная мера", - заявил он. Хак снова напомнил, что постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Амир Абдулла продолжает переговоры со всеми тремя странами-участницами сделки в попытке возобновить их полноценное участие в работе центра.

Хак также отметил, что в ООН поддерживают связи с российской стороной.