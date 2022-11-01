Экспорт нефти из РФ этой зимой сократится на 500 тыс. - 1 млн б/с, считает глава Vitol

Российский экспорт нефти может сократиться на 500 тыс. - 1 млн баррелей в сутки (б/с) этой зимой, несмотря на меры, принимаемые властями страны для защиты сектора от западных санкций, прогнозирует глава сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди.

Практически все европейские компании, вероятно, откажутся от бизнеса, противоречащего санкциям, заявил Харди в интервью газете Financial Times.

"Мы полагаем, что логистические решения в России становятся более многообразными, и это ослабляет проблему. Но сможет ли это решить проблему полностью, мы не знаем", - говорит он.

Западные страны стремятся ограничить нефтяные доходы Москвы за счет санкций, опасаясь в то же время, что сокращение поставок российской нефти на мировой рынок приведет к резкому подъёму цен.

С 5 декабря начнет действовать эмбарго Евросоюза на поставки нефти из РФ морским путем. США тем временем продвигают инициативу ценового потолка для российской нефти, которая позволила бы компаниям продолжать транспортировку сырья из РФ только в том случае, если оно продается по цене ниже рыночной.

По словам Харди, российским нефтекомпаниям придется в срочном порядке искать выход из этой ситуации. Супертанкеры не могут входить в российские порты на Балтике, однако Москва может пользоваться флотом более мелких судов для транспортировки нефти до крупных танкеров, которые будут ждать их вблизи территориальных вод ЕС, отмечает Харди.

Эксперт ожидает, что слабый спрос на нефть будет сдерживать цены этой зимой, несмотря на ожидаемое снижения экспорта сырья со стороны РФ и решение ОПЕК+ сократить добычу.

Он отмечает, что прогноз Vitol для глобального спроса на нефть в четвертом квартале был снижен на 2 млн баррелей в сутки в связи с падением потребления в авиационном секторе, а также в США и Китае.