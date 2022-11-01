Алиев принял участие церемонии открытия 31-го саммита ЛАГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия 31-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.
Саммит ЛАГ пройдет в Алжире с 1 по 2 ноября текущего года.
Б.Рустамбеков
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