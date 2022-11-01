СГБ Азербайджана разоблачила НВФ, созданное под контролем спецслужб Ирана

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана разоблачила незаконное вооруженное формирование, созданное под контролем спецслужб Ирана, сообщает СГБ.
«СГБ проводит комплексные следственные мероприятия в связи с тем, что спецслужбы Ирана тайно привлекали граждан Азербайджана к военным учениям за пределами страны, финансированием и руководством их деятельности, удерживали их в своей зоне влияния шантажом и другими насильственными методами с целью использования против интересов государственной безопасности Азербайджана», - отмечается в сообщении.
Оперативно-следственными мероприятиями установлено, что под контролем спецслужбы Ирана путем насаждения радикально-экстремистских религиозных идей создано незаконное вооруженное формирование, состоящего из граждан Азербайджана. В отношении этих лиц с 2018 года решением суда избрана мера пресечения в виде ареста за аналогичные преступления, и они объявлены в международный розыск.
В сообщении также отмечается, что за прошедший период граждане Азербайджана, в основном осужденные за различные преступления и считавшие себя членами организации «Единое мусульманское движение», незаконным вооруженным формированием, были вывезены через территорию третьих стран в Тегеран и проинструктированы.
«В целом к расследованию привлечены 19 граждан Азербайджана, которых в ходе оперативно-розыскных мероприятий уличили в участии в военных учениях незаконных вооруженных формирований. У них изъяты экстремистские видеоматериалы и книги, пропагандирующие религиозно-экстремистские взгляды, запрещенные в Азербайджане», - отмечается в сообщении СГБ.
СГБ подчеркивает, что к гражданам Азербайджана, причастным к любым незаконным вооруженным формированиям, будут приняты самые строгие меры. СГБ предупреждает их о необходимости своевременного информирования органов безопасности страны о любых формах влияния иностранных спецслужб.
Б.Рустамбеков
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