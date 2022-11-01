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Внешняя политика 01.11.2022 23:10

Саммит ДН пройдет весной 2023 года - Алиев

Саммит Движения неприсоединения (ДН) пройдет в марте 2023 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджан с 2019 года председательствует в Движении неприсоединения. Наше председательство в организации рассчитано до конца 2023 года. Мы планируем организовать саммит организации в марте следующего года», - сказал Алиев во вторник, выступая на церемонии открытия 31-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире.

Президент отметил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ЛАГ и со странами-членами организации. «Азербайджан с 2006 года имеет статус наблюдателя в ЛАГ и мы хотим расширить сотрудничество. Мы также придаем важное значение развитию двустороннего сотрудничества со странами организации», - подчеркнул он.

Алиев добавил, что Азербайджан вносит вклад в дело исламской солидарности.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ДН, САММИТ, СРОКИ

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