Более 260 граждан Азербайджана погибли и получили ранения в результате подрыва на минах, установленных Арменией - Алиев

Более 260 граждан Азербайджана погибли или пострадали с ноября 2020 года в результате подрыва на минах, установленных Арменией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Мы сегодня страдаем от минного террора. Армения в период оккупации азербайджанских территорий установила более 1 млн мин. После окончания войны в ноябре 2020 года более 260 граждан Азербайджана погибли или получили ранения в результате подрыва на этих минах», - сказал Алиев во вторник, выступая на церемонии открытия 31-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире.
По его словам, Азербайджан два года назад – осенью 2020 года – положил конец конфликту с Арменией и военным путем на основании устава ООН освободил свои территории. «Армения проводила политику этнической чистки против Азербайджана, совершила акты вандализма на азербайджанских землях. После освобождения этих территорий мы увидели, что здесь все разрушено со стороны Армении. Города, села. (…). Это проявления исламофобии со стороны Армении», - сказал глава государства.
Алиев добавил, что в настоящее время Азербайджан осуществляет работы по восстановлению освобожденных территорий. «Мы сами восстанавливаем эти территории, за счет собственных ресурсов, международные донорские организации не оказывают нам помощи в этой работе», - подчеркнул президент.
Р.Ахмедов
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