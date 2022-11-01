Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

31.10 $/bbl +/- WTI 86.53 -1.37 Brent 94.83 -0.94

Карабах 01.11.2022 23:28

Более 260 граждан Азербайджана погибли и получили ранения в результате подрыва на минах, установленных Арменией - Алиев

Более 260 граждан Азербайджана погибли или пострадали с ноября 2020 года в результате подрыва на минах, установленных Арменией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы сегодня страдаем от минного террора. Армения в период оккупации азербайджанских территорий установила более 1 млн мин. После окончания войны в ноябре 2020 года более 260 граждан Азербайджана погибли или получили ранения в результате подрыва на этих минах», - сказал Алиев во вторник, выступая на церемонии открытия 31-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире.

По его словам, Азербайджан два года назад – осенью 2020 года – положил конец конфликту с Арменией и военным путем на основании устава ООН освободил свои территории. «Армения проводила политику этнической чистки против Азербайджана, совершила акты вандализма на азербайджанских землях. После освобождения этих территорий мы увидели, что здесь все разрушено со стороны Армении. Города, села. (…). Это проявления исламофобии со стороны Армении», - сказал глава государства.

Алиев добавил, что в настоящее время Азербайджан осуществляет работы по восстановлению освобожденных территорий. «Мы сами восстанавливаем эти территории, за счет собственных ресурсов, международные донорские организации не оказывают нам помощи в этой работе», - подчеркнул президент.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, МИНЫ


Похожие новости


Баку решительно отверг попытку ЕС направить гражданскую миссию на территорию Азербайджана - Алиев Алиев: нынешние власти Армении, отказываясь предоставить Баку сведения о массовых захоронениях, ассоциируют себя с преступными лидерами прежних режимов в Ереване Азербайджан и Армения до конца 2022 года могут подписать мирный договор Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией получил положительный импульс - Алиев Алиев: азербайджано-армянская граница должна определяться на основе исторических документов и карт Алиев надеется, что подготовка мирного договора между Азербайджаном и Арменией не займет много времени

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az