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Дальнее зарубежье 02.11.2022 12:04

Болсонару готов начать процесс передачи власти победившему на президентских выборах Луле да Силве

Нынешний президент Бразилии Жаир Болсонару выразил готовность начать процесс передачи власти победителю президентских выборов Луису Инасиу Луле да Силве, сообщает в среду Associated Press.

По данным агентства, на частной встрече с судьями федерального верховного суда Бразилии Болсонару сказал, что выборный бой против Лулы да Силвы завершен.

В коммюнике, выпущенном судом по итогам встречи, отмечалось, что "она прошла в сердечной и уважительной обстановке, и, что важно, Болсонару признает результаты выборов".

Глава его канцелярии также сообщил журналистам, что получил распоряжение начать процесс передачи власти.

Ранее, Болсонару, выступая в президентском дворце, заявил, что он всегда руководствуется конституцией страны, однако, победу соперника он открыто так и не признал.

Согласно данным бразильского избиркома, Луис Инасиу Лула да Силва, который уже занимал в прошлом пост президента Бразилии, одержал победу на выборах главы государства, которые состоялись в воскресенье. Он получил 50,9% голосов избирателей, действующий президент Жаир Болсонару заручился поддержкой 49,1% проголосовавших.

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