Казатомпром планирует разместить краткосрочные облигации на $200 млн

Совет директоров "Казатомпрома" определил условия облигационной программы на $200 млн, говорится в сообщении компании, распространенном в среду.
Решение было принято 27 октября 2022 года советом директоров. Планируется разместить 2 млн бумаг номиналом $100.
Программа предполагает четыре выпуска облигаций по $50 млн каждый, срок обращения - 30 дней, 50 дней, 60 дней и 90 дней соответственно.
"Казатомпром", подконтрольный государству, занимается добычей урана, переработкой редких металлов, производством и сбытом бериллиевой и танталовой продукции. Свою долю на мировом рынке добычи природного урана "Казатомпром" по итогам 2021 года оценивает в 24%. При этом компания занимает лидирующую позицию по объему добычи и продаж урана в мире. Казахстан ежегодно обеспечивает более 45% потребностей мировой атомной энергетики в урановой продукции.
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