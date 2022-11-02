Китай будет стремиться к поддержанию стабильного юаня - глава НБК

Китай будет стремиться поддерживать курс юаня стабильным, на приемлемом и сбалансированном уровне, заявил в среду председатель Народного банка КНР (НБК) И Ган.
Власти также нацелены на поддержание разумных темпов экономического роста, сказал И Ган, слова которого приводит Market Watch.
По его словам, НБК будет и дальше позволять рыночным силам играть решительную роль в определении курса юаня.
Несмотря на то, что китайская экономика испытывает некоторые трудности и давление, в целом она продолжает расти, сказал И Ган.
Власти страны, по его словам, наращивают стимулирование реальной экономики за счет мер поддержки инвестиций в инфраструктуру и обновление оборудования, и видимый эффект от этих действий проявится в четвертом квартале.
Юань немного укрепился на торгах в среду. Пара доллар/юань торгуется на уровне 7,2740 юаня/$1 по сравнению с $7,2774 на закрытие предыдущей сессии.
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