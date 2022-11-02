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Дальнее зарубежье 02.11.2022 12:36

Гонконгская биржа приостановила работу из-за предупреждения о тайфуне

Гонконгская биржа приостановила работу в среду из-за предупреждения о приближающемся тайфуне.

"Торги ценными бумагами, в том числе через программу взаимосвязи бирж, а также на рынке деривативов приостанавливаются", - говорится в сообщении Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx).

Дополнительные торги в среду также проводиться не будут, отметила HKEx.

Власти страны объявили сигнал штормового предупреждения восьмого уровня по 10-бальной шкале.

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