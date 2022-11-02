Новые резиденты промпарка в Агдаме вложат 27 млн манатов - Джаббаров

Компании «Rail Trans Service», «Mister Decor», «Almet Holding» и «Eel Electric» стали резидентами Агдамского промышленного парка, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.
«Объем инвестиций этих компаний составит 27 млн манатов и ими будет создано более 250 постоянных рабочих мест», - написал Джаббаров на своей официальной странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что резидентами парка являются 7 хозяйствующих субъектов, которые вложат суммарно свыше 50 млн манатов. Таким образом, число резидентов парка увеличилось до 11.
Джаббаров ранее сообщал, что Минэкономики рассматривает 15 новых проектов для реализации в Агдамском промышленном парке. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 60 млн манатов, их реализация позволит обеспечить постоянной работой 800 человек.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га.
Х.Насирзаде
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