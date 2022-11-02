«Теневое ЦРУ» о переговорах между Баку и Ереваном: Теперь ход за Брюсселем

После прошедшей по инициативе РФ в Сочи трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России теперь будет оценена способность Европейского союза (ЕС) быть эффективным посредником в переговорах Баку и Еревана, считают в американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.
«Неспособность России помочь сторонам добиться прорыва (в Сочи 31 октября – ИФ) снова сместит фокус внимания на способность Европейского союза выступать эффективным посредником на армяно-азербайджанских встречах, запланированных на ноябрь», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Stratfor.
Там отметили ремарку президента РФ Владимира Путина по итогам встречи в Сочи о том, что в ходе обсуждений удалось согласовать «не все», «некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста заявления».
Stratfor предположили, что моменты, изъятые из трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России, относились к «оставшимся препятствиям на пути к соглашению» или к «роли России» в решении вопроса.
В Stratfor считают, что камнем преткновения остается Зангезурский коридор («требования Азербайджана о доступе к своему эксклаву Нахчыван через Армению», как это называют в компании) и вопрос Карабаха при заключении мирного договора.
Stratfor - американская частная разведывательно-аналитическая компания, которую иногда называют «теневым ЦРУ». Компания занимается сбором и анализом информации о событиях в мире.
Р.Керимов
Новые резиденты промпарка в Агдаме вложат 27 млн манатов - Джаббаров
Ереван на саммите в Сочи предлагал продлить мандат РМК в Карабахе, но это предложение отклонили - Пашинян
Азербайджан выступает против селективных подходов к оценке конфликтов – Алиев
ADNSU направит свыше 9 млн манатов на приобретение компьютеров и оборудования
Ненефтегазовые доходы госбюджета Азербайджана в 2023г будет покрывать лишь 63,6% текущих расходов - СП
Азербайджан к 2030г доведет долю ВИЭ в выработке э/э минимум до 30% - Минэнерго
Турпоток из России в Турцию в 2022г может вырасти на 4-6% - АТОР
Число случаев COVID-19 в мире превысило 630,9 млн - университет Хопкинса
СГБ Азербайджана разоблачила НВФ, созданное под контролем спецслужб Ирана
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank принимает участие в Web Summit 2022
Держатели карты Birbank заработали в октябре 2,6 млн манатов кешбэка
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают