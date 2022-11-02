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Дальнее зарубежье 02.11.2022 13:03

ФРГ будет изымать сверхприбыли производителей электроэнергии для субсидирования потребителей

Германия планирует изымать сверхприбыли электроэнергетических компаний, несмотря на наличие сомнений в правомерности таких действий, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении правительственный документ.

Получаемые средства власти ФРГ намерены направить на финансирование субсидий на оплату электричества для компаний и домохозяйств в рамках программы, которая начнет работать в январе 2023 года.

Предварительный план перераспределения доходов производителей электроэнергии вызвал сомнения у ряда экспертов, посчитавших его противоречащим Конституции Германии.

Документ, на который ссылается Bloomberg, предполагает, что государство будет изымать сверхдоходы, полученные электроэнергетическими компаниями начиная с сентября текущего года.

В соответствии с предложениями Еврокомиссии, компании с низкими затратами на производство электроэнергии, выигрывающие таким образом от скачка цен на электричество, смогут получать доходы от продажи электроэнергии по цене не более 180 евро/МВтч. Доходы от продажи электроэнергии по более высокой цене ЕК предложила изымать государствам для субсидирования возросших затрат потребителей электричества.

Европейский регулятор предлагает изымать 90% сверхдоходов, оставляя 10% компаниям для будущих инвестиций.

Германия планирует также использовать для субсидирования затрат потребителей на электроэнергию средства стабилизационного фонда общим объемом 200 млрд евро, который был создан еще в период пандемии COVID-19.

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