Азербайджан к 2030г доведет долю ВИЭ в выработке э/э минимум до 30% - Минэнерго

Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электроэнергии в Азербайджане к 2030 году достигнет минимум 30% против текущих 6%, заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов.
«Установленная мощность возобновляемых источников энергии в Азербайджане на сегодня составляет 17%, а выработка в общем объеме достигает 6%. В то же время 95% производимой электроэнергии в стране осуществляется за счёт природного газа. Переход на более современные технологии позволит высвободить большое количество газа», - сказал Солтанов в среду на конференции "Диалог по целям устойчивого развития по зелёной трансформации в Азербайджане".
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, самая крупная электростанция в Азербайджане находится в Мингечевире, ее мощность составляет 2400 МВт.
«Но эта станция осталась ещё с советского периода и поэтому технологии там довольно устаревшие и на производство 1 кВт электроэнергии используется 300 грамм условного топлива. В течение двух лет мы планируем осуществить модернизацию и сократить расход условного топлива до 200 грамм. Кроме того, мы планируем строительство электростанции Яшма с применением новых технологий. Инвестиции в этот проект большие и мы хотим привлечь сюда частный капитал», - сказал Солтанов.
Касаясь перспектив развития ВИЭ, Солтанов отметил, что потенциал Азербайджана составляет 10 ГВт и сейчас министерство энергетики совместно с министерством экономики разрабатывает соответствующую концепцию.
Он также подчеркнул, что Азербайджан планирует к 2030 году довести долю ВИЭ в выработке электроэнергии до 30%. «Но я думаю, что мы превзойдем этот показатель», - отметил он.
Б.Рустамбеков
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