Турпоток из России в Турцию в 2022г может вырасти на 4-6% - АТОР

Турпоток из России в Турцию вопреки более ранним прогнозам может превысить результат 2021 года на 4-6%, прогнозируют во вторник в Ассоциации туроператоров Росси (АТОР).
"С учетом активных прибытий россиян в Турцию в октябре, продления полетных программ туроператоров и постановки новых рейсов в Стамбул на зимний период турпоток из РФ по итогам 2022 года может составить 4,8-4,9 млн прибытий. При определенных условиях возможно достижение и планки в 5 млн", - отмечают в АТОР.
По данным ассоциации, это на 4-6% больше, чем в 2021 году, но на треть меньше, чем в рекордном 2019 году.
Ранее туроператоры предполагали, что число российских прибытий в Турцию за 2022 составит около 4 млн.
В АТОР добавили, что турецкие власти также пересмотрели прогноз по итогам 2022 года.
"Изначально власти страны рассчитывали на 42 миллиона туристов и доход в размере 34,5 миллиарда долларов по итогам года. Однако в конце октября эти оценки были пересмотрены, и сейчас, как заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, в Турции по итогам года ждут 50 миллионов туристов и 44 миллиарда долларов дохода от них", - сообщает ассоциация.
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