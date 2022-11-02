Ненефтегазовые доходы госбюджета Азербайджана в 2023г будет покрывать лишь 63,6% текущих расходов - СП

Ненефтегазовые доходы госбюджета Азербайджана в 2023 году будут покрывать лишь 63,6% текущих бюджетных расходов, что является самым низким показателем за последние 9 лет.
Такие данные приведены в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета на 2023 год, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно данным палаты, по прогнозам в 2023 году ненефтегазовые доходы госбюджета составят 14 млрд 423,7 млн манатов, тогда как текущие расходы – 22 млрд 674,4 млн манатов. При этом в 2023 году по сравнению с 2022 годом ненефтегазовые доходы госбюджета увеличатся на 5,6%, тогда как рост текущих расходов составит 12%.
В 2022 году ненефтегазовые доходы госбюджета по прогнозам будут покрывать 67,5% текущих расходов госбюджета.
По данным палаты, в 2014 году соотношение ненефтегазовых доходов к текущим бюджетным расходам было на уровне 63,2% (самый низкий показатель за последние 10 лет – ИФ).
В 2015 году этот показатель составил 74,6%, в 2016г – 70,8%, в 2017г – 79,2% (наивысший показатель – ИФ), в 2018г – 78,8%, в 2019г – 78,5%, в 2020г – 64,1%, в 2021г – 77,5%.
В целом, в 2023 году удельный вес текущих расходов в общем объеме бюджетных расходов прогнозируется на уровне 68,1% (в 2022г – 62,7%, в 2021г – 60,5%).
А.Азизов
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