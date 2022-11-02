Ереван на саммите в Сочи предлагал продлить мандат РМК в Карабахе, но это предложение отклонили - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что на встрече с лидерами Азербайджана и России в Сочи 31 октября поднимал вопрос о продлении мандата российских миротворцев в Карабахе, но оно было отклонено.

Пашинян в среду, выступая в парламенте, заявил, что на трехсторонней встрече с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в Сочи 31 октября предложение Еревана о продлении мандата пребывания российских миротворцев в Карабахе "на 5-10-20 лет или неопределенный срок" не было принято.

"Хотя мандат их присутствия по истечении пятилетнего срока продлевается автоматически, если ни одна из сторон не выступает против этого, но было предложение закрепить на бумаге продление мандата. Предложение не было принято", - отметил Пашинян.