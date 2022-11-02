ADNSU направит свыше 9 млн манатов на приобретение компьютеров и оборудования

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (ADNSU) закупит у ООО «Technomap» компьютерное и лабораторное оборудование.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок www.etender.gov.az, университет заключил с компанией соответствующий контракт на сумму 9 млн 183,224 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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