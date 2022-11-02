Шойгу: НАТО обеспечивает ВСУ развединформацией

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Запада поощряют эскалацию конфликта в Украине. "Постоянно идёт накачивание украинских вооружённых сил современным вооружением и боеприпасами. НАТО обеспечивает их развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, ведёт против нас информационную и санкционную войну", - сказал Шойгу в среду на заседании совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

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