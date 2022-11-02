Западные страны заинтересованы в уничтожении экономики и военного потенциала РФ - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад заинтересован в уничтожении экономики и военного потенциала России.

"Основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия - уничтожение её экономики, военного потенциала, лишение её возможности проводить независимую внешнюю политику", - сказал Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

По его словам, Вашингтон стремится использовать сложившуюся ситуацию "для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе - своих союзников в Европе".