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СНГ 02.11.2022 13:57

Западные страны заинтересованы в уничтожении экономики и военного потенциала РФ - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад заинтересован в уничтожении экономики и военного потенциала России.

"Основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия - уничтожение её экономики, военного потенциала, лишение её возможности проводить независимую внешнюю политику", - сказал Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

По его словам, Вашингтон стремится использовать сложившуюся ситуацию "для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе - своих союзников в Европе".

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Тэги: РОССИЯ, ЗАПАД, ШОЙГУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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