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СНГ 02.11.2022 13:58

Группировка НАТО у границ в РФ возросла с февраля в 2,5 раза - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в НАТО решили создать полномасштабную систему коллективной обороны вблизи границ России и наращивают группировку.

"Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более тридцати тысяч человек, а в ближайшей перспективе может ещё увеличиться", - сказал Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси.

"Альянс намерен перейти от сдерживания России путём передового присутствия к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге, вблизи наших границ", - сказал Шойгу.

"В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развёрнуты формирования вооружённых сил внерегиональных государств НАТО", - сообщил министр.

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Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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