Польские концерны Orlen и PGNiG завершили слияние

Окружной суд Лодзи 2 ноября зарегистрировал сделку слияния PKN Orlen с газовым концерном PGNiG и связанное с этим увеличение уставного капитала Orlen, сообщил польский нефтегазовый концерн.
"Слияние было проведено в соответствии со статьей 492 Польского кодекса коммерческих компаний путем передачи всех прав и обязанностей (активов и обязательств) PGNiG к PKN Orlen с соответствующим увеличением акционерного капитала PKN Orlen путем выпуска акций для слияния, которые PKN Orlen распределяет среди акционеров PGNiG. (...) Со 2 ноября 2022 года компания приняла на себя все права и обязанности PGNiG в соответствии со статьей 494 Польского кодекса коммерческих компаний", - говорится в сообщении для инвесторов.
В связи со слиянием акционерный капитал Orlen увеличен с 783 млн 59 тыс. 906,25 злотых до 1 млрд 451 млн 177 тыс. 561,25 злотых. Общее количество всех выпущенных акций после осуществления сделки составляет 1 млрд 160 млн 942 тыс. 49 акций номинальной стоимостью 1,25 злотых каждая. Согласно подписанному в июле плану слияния компаний, в обмен на одну акцию PGNiG ее акционеры получат 0,0925 акций Orlen.
"Мы объединились с PGNiG. Таким образом, мы завершаем процессы поглощения, благодаря чему входим в число 150 крупнейших компаний мира. Мы создали потенциал для реализации многомиллиардных инвестиций, укрепляющих безопасность и энергетическую независимость Центральной Европы", - прокомментировал завершение слияния главный исполнительный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек в своем Twitter-аккаунте.
Как сообщалось, Orlen подписала с властями Польши соглашение о намерениях по приобретению Grupa Lotos в феврале 2018 года, компании PGNiG - летом 2020 года. Слияние Orlen и Lotos успешно завершено 1 августа.
Предполагалось, что в результате интеграции активов PKN Orlen, Energa group, Lotos и PGNiG годовая выручка объединенной компании составит около 200 млрд злотых (около 42,4 млрд евро), EBITDA ключевых сегментов достигнет около 20 млрд злотых в год. Основную часть операционной прибыли по-прежнему будет приносить основные сегменты бизнеса Orlen - нефтепереработка и нефтехимия, добыча на уровне 70 млн б.н.э. обеспечит около 20% прибыли, выработка электроэнергии - 10% прибыли. К 2030 году результаты планируется увеличить вдвое за счет новых инвестиций.
Алиев и Эрдоган обсудили по телефону итоги сочинской встречи
ВС Азербайджана в боестолкновениях в 2021-2022гг нанесли серьезный удар по военной инфраструктуре Армении – начальник Генштаба
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
Водитель Improtex Industries лишился трех пальцев после взрыва мины в В.Зангезуре
Турпоток из России в Турцию в 2022г может вырасти на 4-6% - АТОР
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Власти Эфиопии и повстанцы Тыграя согласились положить конец вооруженному конфликту
Опрос показал, что республиканцы проявляют больший интерес к грядущим выборам в конгресс, чем демократы
Правые партии Израиля получают большинство мест в парламенте после подсчета 87% голосов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank принимает участие в Web Summit 2022
Держатели карты Birbank заработали в октябре 2,6 млн манатов кешбэка
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают