Польские концерны Orlen и PGNiG завершили слияние

Окружной суд Лодзи 2 ноября зарегистрировал сделку слияния PKN Orlen с газовым концерном PGNiG и связанное с этим увеличение уставного капитала Orlen, сообщил польский нефтегазовый концерн.

"Слияние было проведено в соответствии со статьей 492 Польского кодекса коммерческих компаний путем передачи всех прав и обязанностей (активов и обязательств) PGNiG к PKN Orlen с соответствующим увеличением акционерного капитала PKN Orlen путем выпуска акций для слияния, которые PKN Orlen распределяет среди акционеров PGNiG. (...) Со 2 ноября 2022 года компания приняла на себя все права и обязанности PGNiG в соответствии со статьей 494 Польского кодекса коммерческих компаний", - говорится в сообщении для инвесторов.

В связи со слиянием акционерный капитал Orlen увеличен с 783 млн 59 тыс. 906,25 злотых до 1 млрд 451 млн 177 тыс. 561,25 злотых. Общее количество всех выпущенных акций после осуществления сделки составляет 1 млрд 160 млн 942 тыс. 49 акций номинальной стоимостью 1,25 злотых каждая. Согласно подписанному в июле плану слияния компаний, в обмен на одну акцию PGNiG ее акционеры получат 0,0925 акций Orlen.

"Мы объединились с PGNiG. Таким образом, мы завершаем процессы поглощения, благодаря чему входим в число 150 крупнейших компаний мира. Мы создали потенциал для реализации многомиллиардных инвестиций, укрепляющих безопасность и энергетическую независимость Центральной Европы", - прокомментировал завершение слияния главный исполнительный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщалось, Orlen подписала с властями Польши соглашение о намерениях по приобретению Grupa Lotos в феврале 2018 года, компании PGNiG - летом 2020 года. Слияние Orlen и Lotos успешно завершено 1 августа.

Предполагалось, что в результате интеграции активов PKN Orlen, Energa group, Lotos и PGNiG годовая выручка объединенной компании составит около 200 млрд злотых (около 42,4 млрд евро), EBITDA ключевых сегментов достигнет около 20 млрд злотых в год. Основную часть операционной прибыли по-прежнему будет приносить основные сегменты бизнеса Orlen - нефтепереработка и нефтехимия, добыча на уровне 70 млн б.н.э. обеспечит около 20% прибыли, выработка электроэнергии - 10% прибыли. К 2030 году результаты планируется увеличить вдвое за счет новых инвестиций.