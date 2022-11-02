Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе

ОАО «Азеришыг» направит около 3,5 млн манатов на проведение ряда работ в селах Периогланлары и Гаджибеделли Агджабединского района. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные портала закупок www.tender.gov.az, общество заключило с компанией «İTES Company» соответствующий контракт. Контракт предусматривает прокладку 10-Кв воздушных кабелей, установку комплекта трансформаторных пунктов (КТМ). Сумма договора – 3 млн 475,628 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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