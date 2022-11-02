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02.11.2022 16:08

Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе

ОАО «Азеришыг» направит около 3,5 млн манатов на проведение ряда работ в селах Периогланлары и Гаджибеделли Агджабединского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные портала закупок www.tender.gov.az, общество заключило с компанией «İTES Company» соответствующий контракт.

Контракт предусматривает прокладку 10-Кв воздушных кабелей, установку комплекта трансформаторных пунктов (КТМ).

Сумма договора – 3 млн 475,628 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, АГДЖАБЕДИ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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