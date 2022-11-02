Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.11 $/bbl +/- WTI 88.37 +1.84 Brent 94.65 +1.84

Дальнее зарубежье 02.11.2022 16:23

США планируют в середине 2023г поставить Украине системы Vampire для борьбы с БПЛА

США рассчитывают предоставить Украине в середине 2023 года системы Vampire, которые могут быть использованы против беспилотников, сообщает в среду Defense news со ссылкой на представителя Пентагона Пата Райдера.

"Что касается Vampire, мы ожидаем заключение контракта в течение следующих нескольких месяцев, и прямо сейчас мы рассчитываем, что передача систем пройдет в середине 2023 года", - сказал он.

Defense news напоминает, что Пентагон 24 августа объявил о планах поставить Украине эти системы, однако сделка пока не одобрена. Vampire представляет собой установку для запуска ракет с лазерным наведением, причем установку можно легко закрепить на кузове гражданского грузового автомобиля. Ракеты можно использовать против наземных и воздушных целей, включая БПЛА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az