США планируют в середине 2023г поставить Украине системы Vampire для борьбы с БПЛА

США рассчитывают предоставить Украине в середине 2023 года системы Vampire, которые могут быть использованы против беспилотников, сообщает в среду Defense news со ссылкой на представителя Пентагона Пата Райдера.
"Что касается Vampire, мы ожидаем заключение контракта в течение следующих нескольких месяцев, и прямо сейчас мы рассчитываем, что передача систем пройдет в середине 2023 года", - сказал он.
Defense news напоминает, что Пентагон 24 августа объявил о планах поставить Украине эти системы, однако сделка пока не одобрена. Vampire представляет собой установку для запуска ракет с лазерным наведением, причем установку можно легко закрепить на кузове гражданского грузового автомобиля. Ракеты можно использовать против наземных и воздушных целей, включая БПЛА.
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