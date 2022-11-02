В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 51 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 369, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 60 случаях.

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 3 человека (днем ранее - 4 человека). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 951 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 813 тыс. 117 человек (+49 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 301 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 188 тестов на коронавирус против 2 тыс. 956 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 325 тыс. 464 теста на COVID-19.